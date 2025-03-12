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Бортолето: пойму, если Алонсо меня проигнорирует

Бортолето: пойму, если Алонсо меня проигнорирует
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Бразильский новичок «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето высказался о взаимоотношениях со своим менеджером, двукратным чемпионом мира и пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Фернандо Алонсо — настоящий профессионал. Он не только много лет в Формуле-1, он ещё и поддерживает меня. Он помогал мне с попаданием в Формулу-1, вёл переговоры с «Кик-Заубер». До этого он оказал мне помощь в подписании контракта с «Маклареном». Фернандо — человек, к которому я всегда шёл за советом по части техники. Он всегда сильно мне помогал.

Мы обсудили с ним сезон-2025. Он правда хочет, чтобы я преуспел. Посмотрим, будут ли в наших отношениях перемены. Он хороший парень, но он боец, так что я пойму, если он меня проигнорирует», — приводит слова Бортолето RacingNews365.

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