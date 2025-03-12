«Макларен» — только четвёртый по призовым выплатам от Ф-1 за 2024 год, «Феррари» — первая

Издание The Race провело исследование и выяснило, сколько денег получили команды Формулы-1 за прошлый сезон. Помимо прямого разделения призового фонда, в зависимости от результатов, существует ещё несколько пунктов, от которых зависит распределение призовых средств в Формуле-1.
Так, например, команда «Феррари», кроме денег из призового фонда, получает ещё и исторический бонус как команда, которая дольше всех выступает в Формуле-1. По информации источника, он составляет около 5% от общего призового фонда.
Кроме того, существует так называемый «бонус успешности», по которому также рассчитываются дополнительные выплаты. Они зависят от выступлений команд в последние 10 лет в Формуле-1 и составляют ещё 20% от призового фонда.
В связи с этим прошлогодние победители Кубка конструкторов, «Макларен», стали лишь третьими по сумме выплат из призового фонда за сезон-2024.
Распределение призового фонда сезона-2024 по версии The Race
|Команда
|Исторический бонус
|Бонус за успешность
|Призовые за сезон-2024
|Общая сумма
|«Феррари»
|$ 63,3 млн
|$ 67,5 млн
|$ 124,4 млн
|$ 255,2 млн
|«Мерседес»
|$ 92,8 млн
|$ 107,3 млн
|$ 200,1 млн
|«Ред Булл»
|$ 71,8 млн
|$ 115,8 млн
|$ 187,6 млн
|«Макларен»
|$ 16,9 млн
|$ 132,9 млн
|$ 149,8 млн
|«Астон Мартин»
|$ 98,8 млн
|$ 98,8 млн
|«Альпин»
|$ 90,2 млн
|$ 90,2 млн
|«Хаас»
|$ 82,6 млн
|$ 82,6 млн
|«Рейсинг Буллз»
|$ 74,1 млн
|$ 74,1 млн
|«Уильямс»
|$ 4,2 млн
|$ 65,5 млн
|$ 69,7 млн
|«Кик-Заубер»
|$ 57,9 млн
|$ 57,9 млн