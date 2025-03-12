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«Макларен» — только четвёртый по призовым выплатам от Ф-1 за 2024 год, «Феррари» — первая

«Макларен» — только четвёртый по призовым выплатам от Ф-1 за 2024 год, «Феррари» — первая
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Издание The Race провело исследование и выяснило, сколько денег получили команды Формулы-1 за прошлый сезон. Помимо прямого разделения призового фонда, в зависимости от результатов, существует ещё несколько пунктов, от которых зависит распределение призовых средств в Формуле-1.

Так, например, команда «Феррари», кроме денег из призового фонда, получает ещё и исторический бонус как команда, которая дольше всех выступает в Формуле-1. По информации источника, он составляет около 5% от общего призового фонда.

Кроме того, существует так называемый «бонус успешности», по которому также рассчитываются дополнительные выплаты. Они зависят от выступлений команд в последние 10 лет в Формуле-1 и составляют ещё 20% от призового фонда.

В связи с этим прошлогодние победители Кубка конструкторов, «Макларен», стали лишь третьими по сумме выплат из призового фонда за сезон-2024.

Распределение призового фонда сезона-2024 по версии The Race

КомандаИсторический бонусБонус за успешностьПризовые за сезон-2024Общая сумма
«Феррари»$ 63,3 млн$ 67,5 млн$ 124,4 млн$ 255,2 млн
«Мерседес»$ 92,8 млн$ 107,3 млн$ 200,1 млн
«Ред Булл»$ 71,8 млн$ 115,8 млн$ 187,6 млн
«Макларен»$ 16,9 млн$ 132,9 млн$ 149,8 млн
«Астон Мартин»$ 98,8 млн$ 98,8 млн
«Альпин»$ 90,2 млн$ 90,2 млн
«Хаас»$ 82,6 млн$ 82,6 млн
«Рейсинг Буллз»$ 74,1 млн$ 74,1 млн
«Уильямс»$ 4,2 млн$ 65,5 млн$ 69,7 млн
«Кик-Заубер»$ 57,9 млн$ 57,9 млн
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