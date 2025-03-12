«Макларен» — только четвёртый по призовым выплатам от Ф-1 за 2024 год, «Феррари» — первая

Издание The Race провело исследование и выяснило, сколько денег получили команды Формулы-1 за прошлый сезон. Помимо прямого разделения призового фонда, в зависимости от результатов, существует ещё несколько пунктов, от которых зависит распределение призовых средств в Формуле-1.

Так, например, команда «Феррари», кроме денег из призового фонда, получает ещё и исторический бонус как команда, которая дольше всех выступает в Формуле-1. По информации источника, он составляет около 5% от общего призового фонда.

Кроме того, существует так называемый «бонус успешности», по которому также рассчитываются дополнительные выплаты. Они зависят от выступлений команд в последние 10 лет в Формуле-1 и составляют ещё 20% от призового фонда.

В связи с этим прошлогодние победители Кубка конструкторов, «Макларен», стали лишь третьими по сумме выплат из призового фонда за сезон-2024.

Распределение призового фонда сезона-2024 по версии The Race