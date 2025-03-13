Марко уверен, что Джек Дуэн не закончит сезон-2025 в Формуле-1

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что австралийский новобранец Джек Дуэн будет уволен из команды до окончания сезона.

«Не верю, что он проведёт весь сезон. К сожалению, я не думаю, что он проедет много гонок», — сказал Марко в эфире Servus TV.

На просторах интернета многие обсуждают тему того, что резервист «Альпин» Франко Колапинто оказывает давление на Дуэна своим присутствием в составе.

При этом ранее «Альпин» провела сравнительные тесты для Франко Колапинто и Джека Дуэна на трассе в Барселоне.

Консультант «Альпин» Флавио Бриаторе по итогам тестов запросил детализированный отчёт по результатам, в котором, помимо скорости, должно быть высказано мнение о качестве обратной связи, командной работе пилотов и стрессоустойчивости.