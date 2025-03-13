Вольф — о подписании Ферстаппена: не входит ни в какие планы

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф заявил, что не заинтересован в подписании контракта с четырёхкратным чемпионом серии из «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Я думаю, что в прошлом году мы достаточно чётко заявили об этом, и он [Ферстаппен] сказал то же самое. Нам нужно сконцентрироваться на нашем составе пилотов, мы должны сделать всё, что в наших силах. Я не флиртую на улице, если у меня хорошие отношения, и это справедливо и для этого года.

На данный момент это [погоня за Ферстаппеном], скажем так, не входит ни в какие планы и сам он не находится на нашем радаре. Мне не хотелось бы отвлекаться от своих парней [Расселла и Антонелли]», — приводит слова Вольфа издание ESPN.

Слухи об интересе Вольфа и переговорах с Ферстаппеном неоднократно циркулировали в прессе по ходу 2024 года.