Бортолето ответил Хельмуту Марко, назвавшему его «пилотом категории B»

Пилот «Кик-Заубера» бразилец Габриэл Бортолето ответил на заявление советника «Ред Булл» Хельмута Марко, назвавшего его «пилотом категории B».

«Я видел интервью, и мне нравятся вызовы. Хельмут – парень, приведший немало талантов в Формулу-1, однако он не раз ошибался. Итак, он бывает прав и неправ. Надеюсь, что я докажу ему его неправоту. Сейчас я ничего не могу сказать, что бы изменило его мнение, это сделают только мои результаты на трассе. Уверен, в какой-то момент я докажу, что он неправ. Надеюсь, он это признает», — приводит слова Бортолето GPblog.

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