Макс Ферстаппен — о темпе «Ред Булл»: я знаю, что мы не самые быстрейшие

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», ответил о темпе болида коллектива перед стартом сезона 2025 года на Гран-при Австралии.

«На данный момент невозможно знать расклад сил на весь сезон. Я имею в виду, я знаю, что сейчас мы [«Ред Булл»] не самые быстрейшие, но, опять же, это будет очень длинный сезон. Если бы вы задали этот вопрос здесь в прошлом году, а затем снова в конце сезона, вы знаете, всё выглядело бы совершенно по-другому. Так что в Формуле-1 многое всегда может измениться довольно быстро», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.