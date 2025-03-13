Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон — о своём положении в «Феррари»: уважение есть, но нужно получить доверие

Хэмилтон — о своём положении в «Феррари»: уважение есть, но нужно получить доверие
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон высказался о положении в «Феррари» перед дебютом за команду.

«Чем раньше начинаешь выступать на высоком уровне и добиваться результатов, тем лучше. Однако необходимо заложить фундамент. Мы занимались этим последние месяцы.

На самом деле, первая половина сезона это заложение фундамента – доверия, которое вы создаёте с абсолютно каждым человеком в команде, где вы работаете. И это не то, что можно получить, просто переступив порог. Несмотря на то что уважение есть, доверие появится только со временем», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Материалы по теме
«Уровня Леклера не достиг». Марко высказался о Хэмилтоне после тестов в Бахрейне

Первый день Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android