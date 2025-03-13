Хэмилтон — о своём положении в «Феррари»: уважение есть, но нужно получить доверие

Семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон высказался о положении в «Феррари» перед дебютом за команду.
«Чем раньше начинаешь выступать на высоком уровне и добиваться результатов, тем лучше. Однако необходимо заложить фундамент. Мы занимались этим последние месяцы.
На самом деле, первая половина сезона это заложение фундамента – доверия, которое вы создаёте с абсолютно каждым человеком в команде, где вы работаете. И это не то, что можно получить, просто переступив порог. Несмотря на то что уважение есть, доверие появится только со временем», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.
Первый день Льюиса Хэмилтона в «Феррари»