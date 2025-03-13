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Албон — о первом номере в «Уильямсе»: в предыдущие годы я пользовался особым отношением

Албон — о первом номере в «Уильямсе»: в предыдущие годы я пользовался особым отношением
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28-летний тайско-британский автогонщик Формулы-1, выступающий за «Уильямс», Александер Албон высказался о том, кто в команде является первым номером — Албон или Карлос Сайнс.

«К нам с Карлосом в коллективе относятся одинаково во всех областях взаимодействия, поэтому мы просто подходим к этому, может быть, немного по-другому, ставя задачи команды выше, чем личные.

Я имею в виду, что никто не скрывает того факта, что в предыдущие годы я, возможно, пользовался особым отношением в коллективе, например, как было в прошлом году. Но да, мне кажется, что теперь к нам относятся одинаково, но и к тому, что касается выбора тактики и прочих моментов общения, находимся в гораздо более здоровом положении, которое позволяет нам иметь равную иерархическую структуру в команде», — приводит слова Албона издание Motorsport.

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