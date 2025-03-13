Пиастри объяснил решение продлить контракт с «Маклареном»

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри прокомментировал новость о продлении контракта с командой до конца десятилетия.

«У меня был контракт на этот и следующий годы, но мне показалось естественным продлить его. Мои два года в команде получились невероятными, учитывая то, где мы начинали. А потом стали обладателями Кубка конструкторов.

Мне показалось разумным продолжить работу с командой. Мы с Ландо уже давно здесь, у Андреа [Стеллы] долгосрочный контракт, как и у Зака [Брауна]. Для меня всё кажется очевидным, команда ответила мне взаимностью», — приводит слова Пиастри издание Motorsport.

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