Расселл прокомментировал изменения на трассе в Австралии в повороте, где попал в аварию

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, выступающий за «Мерседес», прокомментировал изменения на трассе в Австралии, где в прошлом году попал в аварию в погоне за Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

«Да, я знаю, что в этом повороте на трассе произошли изменения. Там произошло несколько крупных аварий, и, очевидно, моё происшествие в том году было само по себе довольно серьёзным и опасным. Мне повезло тогда.

Честно говоря, после этого, я думаю, ответственность лежит на ФИА. В этой связи, я думаю, что люди на трассе сделали всё возможное, чтобы сделать этот поворот немного лучше на случай, если кто-то попадёт в аварию… Знаете, это часть гонок, это опасности, с которыми мы сталкиваемся. Когда ты выходишь за рамки и готов на всё, это иногда приводит к серьёзным последствиям. Но я доверяю специалистам», — приводит слова Расселла издание Motorsport.