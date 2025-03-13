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Леклер — о первом номере «Феррари»: Хэмилтон пришёл в команду как легенда автоспорта

Леклер — о первом номере «Феррари»: Хэмилтон пришёл в команду как легенда автоспорта
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27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за «Феррари», рассказал о взаимоотношениях в команде с семикратным чемпионом Льюисом Хэмилтоном, затронув статус «первого номера» в коллективе.

«В «Феррари» нет места для одного конкретного пилота. Я имею в виду, что «Феррари» больше, чем любой другой гонщик, и я думаю, что здесь было так всегда. Это то, что делает «Феррари» такой особенной. Здесь все работают на коллектив, а не на одного конкретного пилота. Так что я не думаю, что у нас будет какая-то иерархия. Очевидно, что Льюис пришёл в команду как легенда спорта. И поэтому на данный момент ему уделяется гораздо больше внимания, чем мне. Но это так… Меня это полностью устраивает.

Я полностью понимаю это, и, эм, это нормально, что так происходит, так что для меня здесь всё в порядке, но я не думаю, что существует конкуренция за то, кто должен быть первым номером «Феррари», и этого никогда не будет», — приводит слова Леклера издание Motosport.

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