«Кажутся очень сильными». Албон выделил одну из команд Ф-1 перед новым сезоном

Пилот «Уильямса» Алекс Албон высказался о готовности команды перед новым сезоном Формулы-1.

«Тесты были хороши. Результаты говорят сами за себя, но не нужно забывать, что это тесты. Уверен, мы были немного более эффективны, если говорить о настройках двигателя, чем другие команды. Для нас борьба будет идти в середине решётки.

Машина ощущается хорошо. Команда проделала фантастическую работу. Но мы должны оставаться реалистами, «Альпин» также выглядят очень сильными. Возможно, немного сильнее», — приводит слова Албона официальный сайт Формулы-1.

Ранее «Альпин» объявила четвёртого резервного гонщика на сезон-2025.