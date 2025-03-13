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«Кажутся очень сильными». Албон выделил одну из команд Ф-1 перед новым сезоном

«Кажутся очень сильными». Албон выделил одну из команд Ф-1 перед новым сезоном
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон высказался о готовности команды перед новым сезоном Формулы-1.

«Тесты были хороши. Результаты говорят сами за себя, но не нужно забывать, что это тесты. Уверен, мы были немного более эффективны, если говорить о настройках двигателя, чем другие команды. Для нас борьба будет идти в середине решётки.

Машина ощущается хорошо. Команда проделала фантастическую работу. Но мы должны оставаться реалистами, «Альпин» также выглядят очень сильными. Возможно, немного сильнее», — приводит слова Албона официальный сайт Формулы-1.

Ранее «Альпин» объявила четвёртого резервного гонщика на сезон-2025.

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