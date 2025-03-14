Формула-1, Гран-при Австралии — 2025: пятничные заезды, онлайн-трансляция

14 марта на автодроме «А́льберт-Парк» состоятся пятничные тренировки первого этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Австралии. Первая сессия свободной практики стартует ночью в 4:30 мск, а вторая начнётся ранним утром в 8:00 мск. Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, доступные по нижеприведённым ссылкам или же в Матч-центре.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Австралии Формулы-1.

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Австралии Формулы-1.

Напомним, в сезоне 2024 года досрочную победу в личном зачёте одержал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», финишировав на пятой позиции по итогам гонки. Этот титул стал для нидерландца четвёртым. Все свои чемпионства Макс завоевал с 2021 года. Победу в Кубке конструкторов по итогам сезона завоевала команда «Макларен».