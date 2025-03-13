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Тото Вольф ответил, планируют ли в «Мерседесе» продлевать контракт с Джорджем Расселлом

Тото Вольф ответил, планируют ли в «Мерседесе» продлевать контракт с Джорджем Расселлом
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф ответил, планируют ли в коллективе продлевать контракт с британским гонщиком Джорджем Расселлом. Напомним, нынешнее соглашение Джорджа истекает в 2024-м.

«Несколько недель назад у нас был разговор о том, какое время было бы подходящим для налаживания контактов по поводу нового соглашения. Я из тех, кто придерживается своих слов, и эти два пилота [Расселл и Антонелли] — именно то сочетание, которое я хочу видеть в «Мерседесе». У меня нет причин сомневаться в этом.

Поэтому мы найдём время, я думаю, до лета. Мне нужно быть осторожным с тем, что я вам говорю, потому что вы, вероятно, каждый месяц будете спрашивать, состоялись ли эти обсуждения нового соглашения. Но мы будем делать это своевременно, не нарушая темп развития сезона», — приводит слова Вольфа издание ESPN.

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