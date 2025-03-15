Формула-1, Гран-при Австралии — 2025: субботняя практика, онлайн-трансляция

15 марта на автодроме «А́льберт-Парк» состоится субботняя тренировка первого этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Австралии. Третьи и последние свободные заезды начнутся в 4:30 мск. Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию последней свободной практики первого этапа Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке или же в Матч-центре.

Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Австралии Формулы-1.

Напомним, в сезоне 2024 года досрочную победу в личном зачёте одержал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», финишировав на пятой позиции по итогам гонки. Этот титул стал для нидерландца четвёртым. Все свои чемпионства Макс завоевал с 2021 года. Победу в Кубке конструкторов по итогам сезона завоевала команда «Макларен».