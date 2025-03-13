Шестерых гонщиков Формулы-2 серьёзно наказали ещё до старта сезона

Шестеро пилотов Формулы-2 получили штраф в 10 позиций на стартовой решётке Гран-при Австралии, сообщает издание RaceFans.

Джек Кроуфорд и Куш Маини из DAMS, Макс Эстерсон и Сами Мегетуниф из Trident, а также Амори Кордел и Алекс Данн из Rodin были наказаны за обнаружение запрещённых модификаций по меньшей мере на одной из машин этих трёх команд на тестах.

Отметим, что сами команды были оштрафованы на € 10 тыс. за каждое нарушение.

Напомним, сезон Формулы-2 стартует на предстоящих выходных в Мельбурне (Австралия). Действующим чемпионом серии является бразилец Габриэл Бортолето.

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