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Ландо Норрис назвал недальновидными людей, считающих его фаворитом сезона-2025

Ландо Норрис назвал недальновидными людей, считающих его фаворитом сезона-2025
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Британский гонщик Формулы-1, выступающий в составе «Макларена», Ландо Норрис раскритиковал людей, называющих его фаворитом сезона 2025 года.

«Я знаю, что от меня многого ждут, и это то, что все говорят. Моя единственная симуляция гонки [на тестах], в которой я участвовал, заставила всех поверить в это. Там и правда удалось показать отличное время, но в то же время тот заезд проходил в самых идеальных условиях. На следующий день Оскар провёл симуляцию гонки намного медленнее, но не потому, что он хуже пилотировал болид, а просто потому, что условия в последний день были значительно хуже.

Я очень удивлён, что так много людей настолько недальновидны, особенно те, от кого этого не ожидаешь, и делают так много выводов ещё до того, как мы начали сезон. Все просто хотят играть в эту игру, выглядеть аутсайдером и преуменьшать свою силу», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

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