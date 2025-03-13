Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис: знаю, сколько топлива и других вещей было у «Феррари». Вы удивитесь их скорости

Норрис: знаю, сколько топлива и других вещей было у «Феррари». Вы удивитесь их скорости
Аудио-версия:
Комментарии

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» высказался о силе команд в сезоне-2025.

«Поэтому я знаю, что мы находимся в таком же положении, как и три другие лучшие команды. Но есть много вещей, которых другие люди не видели. Другие команды, в том числе «Ред Булл», «Мерседес» и «Феррари», выглядели очень сильными в Бахрейне.

Я знаю, сколько топлива и других вещей было у «Феррари» для проведения многих тестов. Вы удивитесь тому, насколько быстрыми они будут в этот уикенд. Опять же, люди могут говорить всё, что хотят. Я думаю о том, чтобы мы сохранили самообладание и концентрацию. Мы хотим быть быстрыми, мы ожидаем, что будем бороться за высокие позиции, но я определённо не думаю, что это будет с таким отрывом, о котором все говорят», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

Материалы по теме
Ландо Норрис назвал недальновидными людей, считающих его фаворитом сезона-2025
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android