Норрис: знаю, сколько топлива и других вещей было у «Феррари». Вы удивитесь их скорости

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» высказался о силе команд в сезоне-2025.

«Поэтому я знаю, что мы находимся в таком же положении, как и три другие лучшие команды. Но есть много вещей, которых другие люди не видели. Другие команды, в том числе «Ред Булл», «Мерседес» и «Феррари», выглядели очень сильными в Бахрейне.

Я знаю, сколько топлива и других вещей было у «Феррари» для проведения многих тестов. Вы удивитесь тому, насколько быстрыми они будут в этот уикенд. Опять же, люди могут говорить всё, что хотят. Я думаю о том, чтобы мы сохранили самообладание и концентрацию. Мы хотим быть быстрыми, мы ожидаем, что будем бороться за высокие позиции, но я определённо не думаю, что это будет с таким отрывом, о котором все говорят», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.