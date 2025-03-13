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Расселл — о продлении контракта с «Мерседесом»: сейчас есть дела поважнее

Расселл — о продлении контракта с «Мерседесом»: сейчас есть дела поважнее
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл высказался по поводу своего истекающего в 2025 году контракта с «Мерседесом» и о его продлении.

«Я думаю, что у нас обоих сложились очень длительные отношения, мы очень доверяем друг другу. Мы сосредоточены на том, чтобы вернуть «Мерседес» на первое место, и стараемся выигрывать гонки и титулы.

Честно говоря, в этом виде спорта главное — результат. Так что с моей стороны нет никакого давления по поводу контракта. Я не сомневаюсь в себе, и всё становится на свои места, когда приходит время. Как я уже сказал, сейчас у нас есть дела поважнее, которые помогают нам вернуться на вершину», — приводит слова Расселла издание ESPN.

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