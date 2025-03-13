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Тото Вольф не считает уход Хэмилтона в «Феррари» ощутимым событием для «Мерседеса»

Тото Вольф не считает уход Хэмилтона в «Феррари» ощутимым событием для «Мерседеса»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отметил, что не считает уход британского гонщика Льюиса Хэмилтона в итальянскую «Феррари» ощутимым событием.

«Честно говоря, его уход был не таким ощутимым, поскольку мы свыклись с этой мыслью по ходу сезона. А момент, когда Хэмилтон впервые появился в экипировке «Феррари», мне понравился. Льюис и «Феррари» являются культовыми. [От перехода Льюиса] Спорт только выиграет. И на личном уровне мы желаем ему счастья.

В то же время, всё встало на свои места, когда мы определились с составом наших пилотов. Это кажется естественной вещью, хотя мы почти год думали об этом.

Кими уже давно работает в команде и тестирует болиды Формулы-1. Так что именно он нам был нужен. Мы живём сегодняшним днём, живём ради будущего, а прошлое — это уже великая история. Нет лучшего сочетания пилотов и команды [чем у нас в коллективе], и мы всегда будем дорожить этим», — приводит слова Вольфа портал ESPN.

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