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В Германии представили внедорожный Ferrari Purosangue

В Германии представили внедорожный Ferrari Purosangue
Ferrari Purosangue от delta4x4
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Немецкое тюнинг-ателье delta4×4 представило внедорожный вариант суперкроссовера Ferrari Purosangue.

Автомобиль получил комплект внедорожной резины BF Goodrich, а также специально разработанные в delta4×4 колёсные диски с бедлоками Force Light Beadlock.

Ferrari Purosangue от delta4x4

Ferrari Purosangue от delta4x4

Фото: delta4x4

Стоимость комплекта составила € 12,3 тыс. Владелец машины теперь намерен отправиться на ней в путешествие по Панамериканскому шоссе и проверить её на бездорожье Уругвая, Колумбии и Чили.

Purosangue – это первый серийный четырёхдверный автомобиль марки Ferrari. Кроссовер был представлен в 2022 году, он оснащается 6,5-литровым двигателем V12 мощностью 533 кВт (725 л. с.).

При этом известное тюнинг-ателье Mansory предлагает свою версию суперкроссовера с более мощным двигателем.

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