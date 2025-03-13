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Цунода — о повышении Лоусона в «Ред Булл»: если скажу, что рад за Лиама, это была бы ложь

Цунода — о повышении Лоусона в «Ред Булл»: если скажу, что рад за Лиама, это была бы ложь
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Японский гонщик «Рейсинг Буллз» Юки Цунода признался, что не испытывает радости за бывшего напарника Лиама Лоусона в связи с повышением новозеландца в «Ред Булл».

«Прежде всего я бы не стал говорить, что рад за него, поскольку это было бы ложью. Но он определённо сделал то, что должен был сделать. Он предпринял всё возможное и показал максимальный результат. Я тоже показал максимальный результат, но, в конце концов, решение зависело от «Ред Булл». Это не то чтобы сильная эмоция, но что есть, то есть», — приводит слова Цуноды Racingnews365.

Ранее Цунода поделился мнением о штрафах за нецензурную лексику.

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