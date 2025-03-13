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Норрис прояснил позицию «Макларена» по его борьбе с Пиастри в новом сезоне

Норрис прояснил позицию «Макларена» по его борьбе с Пиастри в новом сезоне
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис ответил на вопрос по поводу так называемого правила папайи – кодекса борьбы пилотов «Макларена» на трассе, подразумевающем стремление избегать столкновений с целью заработать максимум очков для команды.

«Правила папайи нет. В данный момент ничего такого. Мы вольны участвовать в борьбе и будем рады соревноваться друг с другом. Конечно, необходимо быть готовым к тому, что в этом сезоне нам придётся часто соревноваться друг с другом. Надеюсь, что так и будет», — приводит слова Норриса GPblog.

Ранее Ландо высказался о силе команд в сезоне-2025.

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