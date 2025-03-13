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Эксперты сайта Ф-1 выбрали разных пилотов в качестве возможных чемпионов сезона-2025

Эксперты сайта Ф-1 выбрали разных пилотов в качестве возможных чемпионов сезона-2025
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Четыре журналиста официального сайта Формулы-1 составили собственный топ-3 в личном и командном зачётах по итогам предстоящего сезона-2025.

Эксперт Лоуренс Баррето считает, что победителем сезона станет пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым — гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а третьим — представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

По мнению журналиста Криса Медланда, титул завоюет Норрис, а призёрами станут Ферстаппен и пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Обозреватель Дэвид Тремейн предположил, что победителем станет новичок «Феррари» Льюис Хэмилтон, второе место займёт гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, а третье — Норрис.

А бывший гонщик IndyCar Джеймс Хинчклифф включил в свой топ-3 Ферстаппена, Норриса и Пиастри.

В командном зачёте все журналисты единогласно признали победителем британский коллектив «Макларен», а вторым — «Феррари». Однако насчёт третьего места мнения экспертов разошлись. Баррето и Хинчклифф считают, что «Ред Булл» займёт третье место, а Медланд — что «Мерседес». Дэвид Тремейн, в свою очередь, не смог сделать выбор между австрийской и немецкой командой.

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