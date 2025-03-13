Сайнс: мой отец всё ещё разочарован тем, что я отклонил выгодное предложение «Ауди»

Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс поделился реакцией своего отца на отказ от контракта «Ауди».

«Мой отец по-прежнему испытывает разочарование из-за того, что несколько месяцев назад я не принял выгодное предложение от «Ауди». После того как моя мечта о переходе в «Ред Булл» или «Мерседес» не осуществилась, мне пришлось выбирать между такими командами, как «Ауди», «Альпин» и «Уильямс».

После посещения заводов и общения с представителями команд, моё внутреннее чутьё сразу подсказало мне, что я должен выбрать «Уильямс». Они хотят для меня лучшего будущего, и, когда моё сердце тоже сказало «да», решение было принято. Я надеюсь, что мой отец, который с удовольствием проводил время с «Ауди», скоро будет рад тому, что я выбрал «Уильямс», — приводит слова Сайнса портал RaceFans.