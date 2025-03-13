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Цунода: мне не кажется, что «Ред Булл» выбрал Лоусона из-за его выступлений

Цунода: мне не кажется, что «Ред Булл» выбрал Лоусона из-за его выступлений
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Гонщик «Рейсинг Буллз» Юки Цунода поделился мнением о переходе бывшего напарника Лиама Лоусона в «Ред Булл».

«В конце концов, мне сказали, что выбор сделали в пользу Лиама примерно за 30 минут до объявления, и, честно говоря, я не особо вникал в причины такого решения. Я уже был в некотором роде к нему готов, но у меня не сложилось впечатления, что они выбрали Лиама из-за его выступлений. Кажется, поступить хотели так исходя из настроения», — приводит слова Цуноды Racingnews365.

Ранее Цунода признался, что не испытывает радости за Лоусона в связи с повышением новозеландца в «Ред Булл».

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