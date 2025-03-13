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Первый после скандального ребрендинга Jaguar показали на Неделе моды в Париже

Первый после скандального ребрендинга Jaguar показали на Неделе моды в Париже
Барри Кеоган и Jaguar Type 00
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Электрический концепт-кар Jaguar Type 00, официально представленный на Неделе искусств в Майами в декабре 2024 года, появился на улицах Парижа в дни Недели моды. В разные дни на новейшем электромобиле британской марки на показы прибывали известные актёры Барри Кеоган, Джейми Дорнан и Зои Солдана.

Марко Перего и Зои Салдана на Неделе моды в Париже

Марко Перего и Зои Салдана на Неделе моды в Париже

Фото: Jaguar

Type 00 — первый автомобиль Jaguar, представленный компанией после нашумевшего ребрендинга, который вызвал шквал критики. Автомобиль построен на новой платформе Jaguar и, по сообщениям компании, будет обладать уникальными возможностями персонализации интерьера, которые включают в себя различные звуковые ландшафты и даже запахи.

Джейми Дорнан на Неделе моды в Париже

Джейми Дорнан на Неделе моды в Париже

Фото: Jaguar

Технические подробности об автомобиле пока не сообщаются. Первый серийный автомобиль на базе концепта Type 00 в Jaguar намерены представить в 2025 году.

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