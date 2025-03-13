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Ферстаппен оценил идею собирать пожертвования от фанатов для оплаты штрафов за брань

Ферстаппен оценил идею собирать пожертвования от фанатов для оплаты штрафов за брань
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о поправках в спортивный кодекс ФИА, которые предполагают штрафы, а также дисквалификации и вычет очков из личного зачёта пилотов за использование ненормативной лексики.

«Можно ли создать страницу на GoFundMe, чтобы оплачивать штрафы за брань? Пожалуй, неплохая идея. Просто немного глупо, что нам приходится иметь дело с подобными вещами. Иногда, в моменты переизбытка адреналина, всякое случается. Но тот факт, что это прописали в правилах, как мне кажется, уже слишком», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

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