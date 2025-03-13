Монтойя назвал команду Ф-1, для которой Перес является отличным кандидатом на роль пилота

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя назвал команду Ф-1, для которой мексиканский пилот Серхио Перес является отличным кандидатом на роль пилота.

«Я думаю, Серхио Перес был бы отличным кандидатом [на роль пилота] в «Кадиллаке». Он опытный парень, который знает, что нужно делать. Чеко выступал в лучших командах Формулы-1, поэтому понимает всё. Этот парень, который не будет просто так разбивать болид. Серхио станет последовательным. Он тот, кто будет пригонять машину домой каждую неделю.

Главный вопрос в том, если он взял отпуск от Формулы-1, сколько времени ему понадобится, чтобы снова стать быстрым? Это будет непросто, ведь мы внезапно перестали слышать что либо от Переса. Это печально, но такова природа этого спорта», — приводит слова Монтойи портал Racingnews365.