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«Кик-Заубер» расстался с одним из ведущих техспециалистов команды — Blick

«Кик-Заубер» расстался с одним из ведущих техспециалистов команды — Blick
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Испанский специалист Хеви Пухолар покинул «Кик Заубер». Об этом информирует издание Blick. В швейцарской команде Пухолар работал в качестве главного гоночного инженера. Её сотрудником он являлся с 2016 года.

В прошлом сезоне Формулы-1 «Кик-Заубер» занял последнее место в Кубке конструкторов, набрав четыре очка. Трофей достался британскому гоночному коллективу «Макларен».

Недавно 20-летний бразильский пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето ответил на заявление советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко, назвавшего его «пилотом категории B».

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