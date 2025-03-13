«Кик-Заубер» расстался с одним из ведущих техспециалистов команды — Blick

Испанский специалист Хеви Пухолар покинул «Кик Заубер». Об этом информирует издание Blick. В швейцарской команде Пухолар работал в качестве главного гоночного инженера. Её сотрудником он являлся с 2016 года.

В прошлом сезоне Формулы-1 «Кик-Заубер» занял последнее место в Кубке конструкторов, набрав четыре очка. Трофей достался британскому гоночному коллективу «Макларен».

Недавно 20-летний бразильский пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето ответил на заявление советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко, назвавшего его «пилотом категории B».

Дэвид Култхард проехал по трассе в Кьялами на машине Формулы-1: