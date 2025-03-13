Макс Ферстаппен ответил, хотел бы ли он, чтобы его ребёнок также стал гонщиком

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен ответил, хотел бы ли он, чтобы его ребёнок также выбрал карьеру гонщика.

«Я хочу, чтобы мой ребёнок сам выбрал [свой жизненный путь]. Это неважно [будет ли ребёнок гонщиком или нет]. Конечно, если он или она этого захочет, то я как родитель всегда сделаю всё возможное, чтобы помочь. Тем не менее буду очень рад, если они выберут другую деятельность, честно говоря», — приводит слова Ферстаппена портал GPblog.

Ранее Ферстаппен оценил идею собирать пожертвования от фанатов для оплаты штрафов за брань.