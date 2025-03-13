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«Ред Булл» будет применять искусственный интеллект для принятия решений о протестах в Ф-1

«Ред Булл» будет применять искусственный интеллект для принятия решений о протестах в Ф-1
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Австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» объявил, что начнёт использовать искусственный интеллект в предстоящем сезоне Ф-1 в целях принятия решений о протестах в «королевских гонках».

«[Это] позволит команде запрашивать все исторические правила и генерировать ответы в режиме реального времени, что значительно улучшит её способность эффективно запрашивать спортивные правила и адаптироваться к ним в течение гоночного уикенда», — сказано в пресс-релизе коллектива.

Используя технологию, известную как генерация с расширенным поиском, в сочетании с большой языковой моделью, которая помогает быстро просматривать тысячи страниц предыдущих нормативных актов и постановлений, руководство «Ред Булл» надеется, что искусственный интеллект поможет ей обосновывать свои действия каждый раз, когда речь заходит о протесте.

Кроме того, «быки» рассчитывают, что искусственный интеллект положительно повлияет на создание симуляций. На Гран-при Австралии команда внедрит новые вычислительные системы, которые позволят увеличить скорость моделирования на 10%.

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