Льюис Хэмилтон высказался на тему давления после перехода в «Феррари»

Семикратный чемпион Формулы-1 новичок «Феррари» Льюис Хэмилтон признался, что не испытывает давления после перехода в итальянскую команду.

«Я не чувствую давления, точно так же, как и давления извне для меня не существует. Я здесь не для того, чтобы кому-то что-то доказывать, а для того, чтобы добиться того, чего я хочу», — приводит слова Хэмилтона издание Auto Motor und Sport.

Льюис перешёл в итальянскую команду из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. «Феррари», напротив, покинул испанец Карлос Сайнс. В прошлом сезоне Формулы-1 Льюис занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 223 очка.

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