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Представлен новый расширенный трейлер к фильму о Формуле-1

Представлен новый расширенный трейлер к фильму о Формуле-1
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Компания Warner Bros. Pictures на своём YouTube-канале опубликовала расширенный трейлер предстоящего фильма, посвящённого «Королевским гонкам».

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

На опубликованном видеоролике можно посмотреть кадры из киноленты, в том числе гоночные эпизоды.

Фильм расскажет о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды (Хавьер Бардем) приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса (Брэд Питт) – ветерана гонок, который выступал в Ф-1 в 1990-х.

Ожидается, что премьера ленты состоится 27 июня 2025 года.

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