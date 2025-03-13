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Фото: представлен официальный постер фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом

Фото: представлен официальный постер фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом
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Студия Warner Bros., которая занималась производством фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли, опубликовала постер киноленты. Изображение появилось на странице компании в социальных сетях.

Фото: Warner Bros.

Напомним, премьера фильма запланирована на июнь 2025 года. Консультантом картины выступил семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий итальянскую команду «Феррари». Режиссёрское кресло занял Джозеф Косински. Помимо Питта, главные роли сыграли Хавьер Бардем и Демсон Идрис. Фильм выйдет в жанре спортивной драмы.

Ранее появился официальный трейлер фильма.

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