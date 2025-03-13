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Чемпион MotoGP Хорхе Мартин заявил, что его возвращение под вопросом из-за травм

Чемпион MotoGP Хорхе Мартин заявил, что его возвращение под вопросом из-за травм
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27-летний испанский мотогонщик команды «Априлья» Хорхе Мартин, известный как Мартинатор и действующий чемпион MotoGP, подтвердил, что его возвращение в чемпионат откладывается на неопределённый срок.

«Я действительно прикладываю все силы для того, чтобы восстановиться так быстро, как мне бы хотелось. Тем не менее я не буду участвовать в гонках в Остине. Также не могу сказать, смогу ли выступить в Катаре. Пока ещё рано об этом говорить. Я хотел бы провести тестирование, прежде чем вернуться к гонкам, поскольку чувствую себя не очень хорошо», — приводит слова Мартина портал Motorsport.

Напомним, Хорхе в феврале во время тренировки получил множественные переломы из-за аварии на тестах в Малайзии. Мартина сбросило с мотоцикла, и он ударился шлемом об асфальт, но остался в сознании, после чего был доставлен в медицинский центр. У испанца были диагностированы закрытый перелом правой руки и сразу три закрытых перелома левой ноги.

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