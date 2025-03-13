Гонщики Формулы-1 предположили, кого из них будут чаще всего штрафовать за брань

Пилоты Формулы-1 в интервью Daily Mail предположили, кого из них чаще всего в новом сезоне будут штрафовать за использование нецензурной лексики.

Карлос Сайнс («Уильямс») и Джордж Расселл («Мерседес») проголосовали за гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Лиам Лоусон («Ред Булл») предположил, что это будет либо Ферстаппен, либо Юки Цунода из «Рейсинг Буллз». Новичок «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли также предположил, что это может быть Цунода. Александер Албон («Уильямс») выразил уверенность, что многие выберут Юки, однако, по его мнению, проблемы могут быть у напарника японца Исака Хаджара. Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл упомянул Макса и Юки. Сам же Цунода ответил, что это будет либо он, либо Макс.

Напомним, в начале 2025 года в спортивный кодекс Международной автомобильной федерации (ФИА) были внесены изменения, предполагающие штрафы, а также дисквалификации и вычет очков из личного зачёта гонщиков за использование ненормативной лексики.

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Макс Ферстаппен мстит сопернику, выбивая его с трассы: