Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри ответил, сможет ли «Макларен» доминировать, как «Ред Булл», в предстоящем сезоне

Пиастри ответил, сможет ли «Макларен» доминировать, как «Ред Булл», в предстоящем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри ответил, сможет ли его команда добиться такого же уровня доминирования в предстоящем сезоне Ф-1, как «Ред Булл».

«Нет, я так не думаю. Очевидно, это было бы идеально — попытаться достичь такого уровня успеха и конкурентоспособности. Это то, о чём мечтает каждая команда и каждый гонщик. Но на данном этапе правил, с учётом того, как прошёл прошлый сезон, ожидать этого невероятно наивно. Этот сезон будет таким же напряжённым, если не более напряжённым, чем вторая половина прошлого года.

Конечно, это то, к чему мы хотим стремиться, но в следующем году у нас появятся новые правила. И это, вероятно, существенно изменит иерархию — или, по крайней мере, существенно сократит разрывы между командами.

Этот год будет невероятно конкурентным в Формуле-1. Как бы мне ни хотелось попытаться добиться такого же успеха, я думаю, это будет очень-очень сложно», — приводит слова Пиастри портал Racingnews365.

Материалы по теме
Норрис прояснил позицию «Макларена» по его борьбе с Пиастри в новом сезоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android