Пиастри ответил, сможет ли «Макларен» доминировать, как «Ред Булл», в предстоящем сезоне

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри ответил, сможет ли его команда добиться такого же уровня доминирования в предстоящем сезоне Ф-1, как «Ред Булл».

«Нет, я так не думаю. Очевидно, это было бы идеально — попытаться достичь такого уровня успеха и конкурентоспособности. Это то, о чём мечтает каждая команда и каждый гонщик. Но на данном этапе правил, с учётом того, как прошёл прошлый сезон, ожидать этого невероятно наивно. Этот сезон будет таким же напряжённым, если не более напряжённым, чем вторая половина прошлого года.

Конечно, это то, к чему мы хотим стремиться, но в следующем году у нас появятся новые правила. И это, вероятно, существенно изменит иерархию — или, по крайней мере, существенно сократит разрывы между командами.

Этот год будет невероятно конкурентным в Формуле-1. Как бы мне ни хотелось попытаться добиться такого же успеха, я думаю, это будет очень-очень сложно», — приводит слова Пиастри портал Racingnews365.