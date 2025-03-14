Норрис — лучший в первой тренировке Гран-при Австралии, Ферстаппен — 5-й, Хэмилтон — 12-й

В Мельбурне (Австралия) состоялась первая тренировка первого этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым стал гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс. Третье время осталось за Шарлем Леклером из «Феррари».
Действующий и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен стал пятым, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лишь 12-й результат.
В ходе тренировки не обошлось без аварий — свою машину в связке девятого и десятого поворотов разбил пилот «Хааса» Оливер Берман.
Формула-1. Гран-при Австралии. Первая тренировка
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1:17.252.
2. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.149.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.209.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.418.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.444.
6. Алекс Албон («Уильямс») +0.461.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.464.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.484.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.595.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.805.
11. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0.809.
12. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.819.
13. Джек Дуэн («Альпин») +0.980.
14. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.138.
15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.186.
16. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1.203.
17. Пьер Гасли («Альпин») +1.253.
18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.334.
19. Эстебан Окон («Хаас») +1.887.
20. Оливер Берман («Хаас») +2.060.