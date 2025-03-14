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Леклер — лучший по итогам второй практики ГП Австралии, Пиастри — 2-й, Ферстаппен — 7-й

В Мельбурне завершилась вторая свободная практика Гран-при Австралии. Лучший результат по её итогам показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Тройку лучших замкнул ещё один пилот британский команды, Ландо Норрис.

Новичок «Феррари» Льюис Хэмилтон был пятым, действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — седьмым.

Гран-при Австралии. Вторая свободная практика:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.16,439.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,124.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,141.

4. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +0,345.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,420.

6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0,580.

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,624.

8. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0,722.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,840.

10. Джордж Расселл («Мерседес») +0,843.

11. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,863.

12. Александер Албон («Уильямс») +0,863.

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,891.

14. Джек Дуэн («Альпин») +0,955.

15. Пьер Гасли («Альпин») +1,054.

16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,195.

17. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1,201.

18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1,408.

19. Эстебан Окон («Хаас») +1,595.

20. Оливер Берман («Хаас») – участие не принимал.

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