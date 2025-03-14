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«Астон Мартин» объявил о начале использования новой аэродинамической трубы

«Астон Мартин» объявил о начале использования новой аэродинамической трубы
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Британская команда «Астон Мартин» объявила о начале использования новой аэродинамической трубы в своём технологическом центре в Сильверстоуне. Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

Данная установка будет использоваться как для улучшения болида AMR25, так и для разработки машины на следующий сезон.

Фото: Пресс-служба «Астон Мартин»

Фото: Пресс-служба «Астон Мартин»

Аэродинамическая труба расположена в здании площадью 60 580 м³, которое также включает в себя современное оборудование и зону сборки моделей для новых высокоточных моделей автомобилей в масштабе 60%, что обеспечивает быструю разработку и повышение эффективности эксплуатации.

Исполнительный директор и руководитель «Астон Мартин» Энди Кауэлл прокомментировал установку новой аэродинамической трубы.

«Спасибо всем, кто внёс свой вклад в создание нашей собственной аэродинамической трубы. Задача по объединению усилий внешних партнёров и новых внутренних технологий, работающих рука об руку в такие сжатые сроки, впечатляет. На заводе внедрены новые технологии, которые позволяют аэродинамикам более детально наблюдать сложную физику обтекания болида Формулы-1. То, что все здесь находится под одной крышей, чрезвычайно выгодно для нас, поскольку мы стремимся к тому, чтобы с 2026 года стать полноценной рабочей командой», — приводит слова Кауэлла пресс-служба команды.

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