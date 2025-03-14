Россиянин Бедрин стал 4-м в квалификации Формулы-3 в Мельбурне, поул у Камары

Российский гонщик Никита Бедрин, в последний момент подтверждённый для участия в первом этапе сезона-2025 Формулы-3, занял четвёртое место в квалификации в Мельбурне. Поул-позишен на счету Рафаэла Камары.

«Поздравляем Никиту с четвёртым местом! Без тестов на новой машине, с техпроблемой в тренировке, в отнюдь не самой сильной команде — молодец!» — прокомментировал результат Бедрина его менеджер Пётр Алёшин в своём телеграм-канале.

Формула-3. Мельбурн. Квалификация

1. Рафаэл Камара — 1:34.999.

2. Ноа Стрёмстед — 1:35.128.

3. Теофиль Наэль — 1:35.566.

4. Никита Бедрин — 1:35.770.

5. Тим Трамниц — 1:35.825.

6. Тасанапол Интрафувасак — 1:35.924.

7. Уго Угочукву — 1:36.038.

8. Мартиниус Стенсхорн — 1:36.119.

9. Роман Билинский — 1:36.125.

10. Матиас Загазета — 1:36.232...

16. Никола Цолов — 1:36.490...

19. Брандо Бадоер — 1:36.702...

25. Туукка Тапонен — 1:37.574.