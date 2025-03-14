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«Слишком много нестабильности». Ландо Норрис — о первых тренировках Гран-при Австралии

«Слишком много нестабильности». Ландо Норрис — о первых тренировках Гран-при Австралии
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25-летний пилот британского гоночного коллектива «Макларен» Ландо Норрис поделился мнением по итогам первого дня Гран-при Австралии, в ходе которого состоялись две тренировки.

«Так себе день. В целом это неплохое начало уикенда, у нас хорошие базовые настройки, но я пока не до конца доволен балансом. Есть некоторые сложности, слишком много нестабильности. Я думаю, мы будем сильны, но и другие тоже — «Феррари», «Мерседес». Не знаю, где мы будем, посмотрим», — сказал Норрис в эфире канала Sky Sports.

Напомним, в первой тренировке Гран-при Австралии Норрис показал лучшее время, а во второй практике — третье.

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