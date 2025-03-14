Берман — автор первой аварии в новом сезоне Ф-1, он не принял участия во второй практике

Британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман, выступающий за команду «Хаас», стал автором первой серьёзной аварии в нынешнем сезоне Формулы-1. 19-летний пилот широко вышел из поворота во время первой свободной практики Гран-при Австралии, заехал в гравий и потерял контроль над машиной. Участие во второй тренировке британец уже не принимал. Как сообщили в пресс-службе Формулы-1, с Оливером в настоящий момент всё в порядке.

Фото: Formula 1

Берман является членом гоночной академии «Феррари». В «Хаасе» его напарником является француз Эстебан Окон.

Напомним, лучшее время по итогам второй практики этапа в Мельбурне показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

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