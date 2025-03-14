Брандл: то, что Хэмилтон не снял шлем после первой тренировки, не считаю хорошим знаком

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Sky Sports Мартин Брандл рассказал, что его встревожило в поведении британского пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона после первой практики Гран-при Австралии.

«Меня немного встревожило то, что Льюис покинул заднюю часть гаража, не сняв шлем. Я никогда не считал это хорошим знаком, поскольку сам так делал.

Думаю, он расстроен итогами первой сессии. Льюис выглядел довольно хорошо поначалу, но это зависит от того, были ли у него какие-то проблемы. Об этом мы узнаем позже», — приводит слова Брандла портал PlanetF1.

Напомним, по итогам первой тренировки ГП Австралии Хэмилтон показал 12-е время, а в результате второй тренировки — пятое.