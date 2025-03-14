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Пиастри: результаты тренировок обнадёживают, наша скорость была хорошей

Пиастри: результаты тренировок обнадёживают, наша скорость была хорошей
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Пилот британского гоночного коллектива «Макларен» Оскар Пиастри высказался по итогам первого дня Гран-при Австралии, в ходе которого состоялись две тренировки.

«Результаты тренировок обнадёживают. Скорость была довольно высокой. Ещё нужно было доработать несколько моментов, чтобы машина чувствовала себя немного лучше, но в целом скорость была хорошей. Я доволен проделанной работой. Думаю, что в течение следующих двух дней условия будут другими, поэтому не знаю, насколько важны сегодняшние результаты. Чувствую себя хорошо», — сказал Пиастри в эфире канала Sky Sports.

Напомним, в первой тренировке ГП Австралии Пиастри показал четвёртое время, а во второй практике — второе.

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