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Габриэле Мини — лучший в квалификации этапа Формулы-2 в Австралии, Арвид Линдблад — 14-й

14 марта в рамках Формулы-2 на «Автодроме Альберт-Парк» прошла квалификация этапа в Австралии, по итогам которой лучшее время показал итальянский пилот «Премы» Габриеле Мини. Второй результат продемонстрировал французский гонщик «АРТ Гран-при» Виктор Мартинс, а третий — Джек Кроуфорд («ДАМС»)

Отметим также, что 17-летний юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад, представляющий «Кампос Рейсинг», показал 14-е время.

Этап в Австралии. Формула-2. Квалификация:

1. Габриэле Мини («Према») — 12 кругов.

2. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0,114.

3. Джек Кроуфорд («ДАМС») +0,301.

4. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +0,364.

5. Алекс Данн («Родин Мотоспорт») +0,516.

6. Роман Станек («Тридент») +0,549.

7. Дино Беганович («ДАМС») +0,565.

8. Люк Браунинг («АРТ Гран-при») +0,581.

9. Йозуа Дюрксен («АИКС Рейсинг») +0,652.

10. Леонардо Форнароли («Родин Мотоспорт») +0,662.

...

14. Арвид Линдблад («Кампос Рейсинг») +0,803.