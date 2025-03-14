Габриэле Мини — лучший в квалификации этапа Формулы-2 в Австралии, Арвид Линдблад — 14-й

14 марта в рамках Формулы-2 на «Автодроме Альберт-Парк» прошла квалификация этапа в Австралии, по итогам которой лучшее время показал итальянский пилот «Премы» Габриеле Мини. Второй результат продемонстрировал французский гонщик «АРТ Гран-при» Виктор Мартинс, а третий — Джек Кроуфорд («ДАМС»)
Отметим также, что 17-летний юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад, представляющий «Кампос Рейсинг», показал 14-е время.
Этап в Австралии. Формула-2. Квалификация:
1. Габриэле Мини («Према») — 12 кругов.
2. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0,114.
3. Джек Кроуфорд («ДАМС») +0,301.
4. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +0,364.
5. Алекс Данн («Родин Мотоспорт») +0,516.
6. Роман Станек («Тридент») +0,549.
7. Дино Беганович («ДАМС») +0,565.
8. Люк Браунинг («АРТ Гран-при») +0,581.
9. Йозуа Дюрксен («АИКС Рейсинг») +0,652.
10. Леонардо Форнароли («Родин Мотоспорт») +0,662.
...
14. Арвид Линдблад («Кампос Рейсинг») +0,803.