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Антонелли высказался после 14-го и 16-го времени в первых двух практиках ГП Австралии

Антонелли высказался после 14-го и 16-го времени в первых двух практиках ГП Австралии
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал выступление в первых двух практиках Гран-при Австралии. В первой тренировке итальянец показал 14-й результат, а во второй был 16-м.

«Довольно позитивный день. Нужно было проделать определённую работу на одном круге, просто подогнать шины в нужное рабочее окно, но в целом ощущения были неплохие. В конце я допустил ошибку, но с каждым кругом обретаю всё больше уверенности. Что касается длинных отрезков, то здесь всё довольно позитивно», — приводит слова Кими Антонелли Sky Sports.

Ранее о выступлениях на двух практиках Гран-при Австралии высказался гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

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