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Расселл раскрыл проблемы «Мерседеса» на тренировках Гран-при Австралии

Расселл раскрыл проблемы «Мерседеса» на тренировках Гран-при Австралии
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о выступлении в первых двух практиках Гран-при Австралии. В первой тренировке британец показал седьмой результат, а во второй был десятым.

«Взлёты и падения. Нам пока не удаётся извлечь максимум из машины, и мы пока не понимаем почему. Кроме того, в паре эпизодов я пересёк предел. На жёстких шинах мы смотримся лучше, чем на мягких. И если бы мы говорили о темпе на «медиуме», я бы сказал, что мы где-то рядом, но квалификация-то будет на «софте», – приводит слова Расселла Sky Sports.

Ранее выступление в двух практиках прокомментировал напарник Расселла Андреа Кими Антонелли.

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