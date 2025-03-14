Хэмилтон: мне потребовалось время, чтобы освоиться в болиде на тренировках ГП Австралии

Пилот итальянской «Феррари» британец Льюис Хэмилтон поделился своими впечатлениями по итогам первого дня Гран-при Австралии, в ходе которого состоялись две тренировки.

«Эта неделя была невероятно захватывающей. Было здорово выехать на трассу и оказаться здесь за рулём болида «Феррари».

Честно говоря, ощущения от машины сильно отличались от тех, что я когда-либо испытывал на этой трассе. Поэтому мне потребовалось некоторое время, чтобы освоиться.

Вторая практика определённо была немного лучше. Но мы пока просто набираем обороты. Медленно двигаемся вперёд и постепенно становимся быстрее», — сказал Хэмилтон в эфире канала Sky Sports.